Как быстро снять похмелье: три способа

Жажда, отеки на лице и головная боль – самые точные симптомы похмелья.

Череда новогодних праздников предполагает богатые застолье с разнообразием блюд и алкоголя.

К сожалению, неприятным следствием таких гуляний может стать похмелье на утро следующего дня. Как с ним бороться, пишут Факты ICTV.

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Жажда, отеки на лице и головная боль – самые точные симптомы похмелья.

Про неприятные последствия алкогольной вечеринки может также свидетельствовать дрожь во всем теле, тошнота, рвота и апатия.

Три способа снятия похмелья