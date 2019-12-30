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Как быстро снять похмелье: три способа

17:44, 30 декабря 2019
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Похмелье можно снять тремя простыми способами

К сожалению, неприятным следствием таких гуляний может стать похмелье на утро следующего дня. Как с ним бороться, пишут Факты ICTV.

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Жажда, отеки на лице и головная боль – самые точные симптомы похмелья.

Про неприятные последствия алкогольной вечеринки может также свидетельствовать дрожь во всем теле, тошнота, рвота и апатия.

Три способа снятия похмелья

  1. Если симптомы не слишком выражены, а утром не надо никуда идти, лучше зашторить окна и хорошо выспаться. После этого желательно принять контрастный душ. Окончательно прийти в себя поможет прогулка на свежем воздухе.
  2. Есть проблемы с желудком – выпейте несколько таблеток активированного угля или энтеросгель, а если болит голова – аспирин.
  3. Много жидкости (вода, рассол, но не чай и кофе и точно не бутылка пива – поможет только на короткое время) и завтрак, например, яичница (аминокислоты и белок в составе яиц помогут восстановить печень – природный фильтр организма).
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