Как быстро снять похмелье: три способа
17:44, 30 декабря 2019Страна
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Жажда, отеки на лице и головная боль – самые точные симптомы похмелья.
Похмелье можно снять тремя простыми способами
Череда новогодних праздников предполагает богатые застолье с разнообразием блюд и алкоголя.
К сожалению, неприятным следствием таких гуляний может стать похмелье на утро следующего дня. Как с ним бороться, пишут Факты ICTV.
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Жажда, отеки на лице и головная боль – самые точные симптомы похмелья.
Про неприятные последствия алкогольной вечеринки может также свидетельствовать дрожь во всем теле, тошнота, рвота и апатия.
Три способа снятия похмелья
- Если симптомы не слишком выражены, а утром не надо никуда идти, лучше зашторить окна и хорошо выспаться. После этого желательно принять контрастный душ. Окончательно прийти в себя поможет прогулка на свежем воздухе.
- Есть проблемы с желудком – выпейте несколько таблеток активированного угля или энтеросгель, а если болит голова – аспирин.
- Много жидкости (вода, рассол, но не чай и кофе и точно не бутылка пива – поможет только на короткое время) и завтрак, например, яичница (аминокислоты и белок в составе яиц помогут восстановить печень – природный фильтр организма).
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