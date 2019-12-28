Украинцы смогут лечиться в клинических институтах бесплатно

Постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи приняло правительство.

В следующем году украинцам станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН).

Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании 27 декабря Кабмин.

Документ совершенствует механизм реализации пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова; Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.

Читайте такжеВ 2020 году ранняя диагностика новообразований будет бесплатной для украинцев

Постановление “Некоторые вопросы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта” утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.

Для реализации этого пилотного проекта в госбюджете-2020 предусмотрено 706,4 млн грн.