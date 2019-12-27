В Украине запретили некоторые препараты для наркоза после смерти пациентки на Днепропетровщине

Названия препаратов пока не обнародовали.

В украинских медицинских учреждениях запретили препараты для наркоза, которые применяли во время операций в больнице Каменского, где умерла одна пациентка.

Об этом сообщил директор департамента охраны здоровья Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает "Радио Свобода".

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По его словам, перечень препаратов, которые применяли во время операций в больнице Каменского, оперативно определили и направили экстренное оповещение через Министерство здравоохранения Украины. "Это предупреждение дано на всю Украину", – сказал он. Названия препаратов пока не обнародовали.

Как отметил Сердюк со ссылкой на выводы главного анестезиолога Министерства здравоохранения, действия врачей и сложившаяся в Каменском ситуация были профессиональными.

"Вовремя специалисты оценили те осложнения, которые возникли после операций, вовремя была осуществлена консультация – был оперативно организован консилиум, больные были перевезены в областной больнице имени Мечникова. Не удалось спасти одну 41-летнюю женщину, остальные все живы. Все специалисты сработали профессионально", – сказал Сердюк.

Напомним, 25 декабря стало известно, что на Днепропетровщине полиция открыла производство из-за ситуации в больнице Каменского: там после хирургических операций ухудшилось состояние здоровья семерых человек, позже одна пациентка умерла.