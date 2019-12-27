Экс-глава Одесской ОГА Степанов объяснил проблему менеджмента в медучреждениях Украины

Украинский сюрреализм: это когда самая дорогая в получении профессия является самой низкооплачиваемой, утверждает Степанов.

Экс-глава Одесского региона Максим Степанов предлагает поручить управление медицинскими учреждениями профильным менеджерам.

Об этом говорится в статье «Зеркала недели».

«Поручить управление медицинскими учреждениями необходимо квалифицированным медицинским администраторам. Сегодня это - в основном отличные врачи, однако не всегда продуктивные менеджеры. Такому менеджменту необходимо учиться, и это должно быть закреплено на законодательном уровне», - отмечает Степанов. По его мнению, эффективное управление позволит минимизировать расходы бюджета учреждения, а освободившиеся средства должны быть направлены на увеличение фонда заработной платы.

Кроме того, в материале говорится также о проблематике недостатка в Украине квалифицированных молодых специалистов и миграции за границу профессионалов-медиков.

«Украинский сюрреализм: это когда самая дорогая в получении профессия является самой низкооплачиваемой. Опытный хирург у нас сегодня зарабатывает 6 000 гривень. В Польше – это 1 800 евро уже на старте. Разрыв в 10 раз. Будем откровенны – Украина здесь неконкурентная. В Минздраве же статистики относительно общего количества медицинских мигрантов почему-то нет. Однако по неофициальным данным, этот показатель достигает от 50 до 70 тысяч специалистов», - отмечает Максим Степанов.

Одним из путей решения сложившейся ситуации он видит в реализации полноценной национальной системы телемедицины. «Это позволит обеспечить квалифицированной медицинской помощью каждого украинца, независимо от того, где человек живет», - пишет он. Как пример приводит опыт Одесской области, где самые отдаленные села региона уже сейчас имеют доступ к качественной медицинской помощи.

Напомним, ранее Максим Степанов предложил Минздраву провести полный аудит медицинской отрасли.