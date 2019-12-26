На Ривненщине месячный ребенок умер от опасного заболевания

В семье, где рос младенец, ни один ребенок не был привит против коклюша из-за отказа матери.

В Острожском районе Ривненской области месячный ребенок умер от коклюша. Так, младенец был госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии и анестезиологии.

У мальчика был выраженный мучительный спазматический кашель, приступы апноэ (временная остановка дыхания). Почти две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти малыша не удалось, сообщает Ривненский областной лабораторный центр.

Читайте такжеПрививка от дифтерии: Комаровский дал ответы на важные вопросы

"Ребенок умер 24 декабря 2019 года. Диагноз: коклюш, лабораторно подтвержден, осложненный двусторонней негоспитальной пневмонией", - говорится в сообщении.

Коклюш - это крайне заразное заболевание дыхательных путей. Оно легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Много детей, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев. Предотвратить заболевание коклюшем можно благодаря вакцинации.

Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Крайне важно, чтобы новорожденного ребенка, который еще не подлежит вакцинации, окружали родные, у которых есть защита от коклюша.

Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком. В семье, где рос младенец, ни один ребенок не был привит против коклюша из-за отказа матери.