Какой алкоголь лучше пить на Новый год: рекомендации экспертов

Медики рекомендуют при большом количестве жирных продуктов на столе отказаться от газированных напитков.

В предновогодней суете многие задумываются о том, какой же алкоголь покупать на этот праздник.

УНИАН собрал для вас несколько рекомендаций о выборе спиртного на Новый год.

Помните, что алкоголь ночью - двойная нагрузка на печень, поскольку в это время он гораздо хуже перерабатывается этим органом. Поэтому отдавайте предпочтение хотя бы некрепкому спиртному.

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Во-вторых, откажитесь от сладкого алкоголя: спиртное в сочетании с сахаром хуже перерабатывается организмом, а это подразумевает дополнительную нагрузку на печень. Кроме того, воздействие сладкого и полусладкого алкоголя оказывается более продолжительным.

Таким образом, лучше всего на новогодний стол поставить сухое белое вино.

Помните, что перед употреблением алкоголя лучше всего съесть мяса, рыбы, яиц (таким образом, алкоголь не будет быстро всасываться в кровь). Отметим, что от традиционных салатов в начале трапезы стоит отказаться.

Кроме того, медики рекомендуют при большом количестве жирных продуктов на столе отказаться от газированных напитков.

Ранее врачи предупредили, что наваривать холодец на неделю не стоит. Лучше сварить на день-два, но быть уверенным, что вы не отравитесь. И то при условии, что вы правильно его приготовили.