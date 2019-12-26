Доктор Комаровский посоветовал иногда смотреть порно вместо новостей по ТВ

Педиатр прокомментировал новость о том, что украинцы оказались на 16 месте в списке активно интересующихся контентом PornHub.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский посоветовал вместо регулярного просмотра новостей по телевизору по возможности заходить на порносайты.

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Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном в Facebook. По словам врача, вместо того, чтобы лечь на диван и включить телевизор, лучше зайдите на порносайт - это положительнее влияет на здоровье.

"Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой - здоровее будете", - сказал Комаровский.

Отметим, что таким образом педиатр прокомментировал новость о том, что украинцы оказались на 16 месте в списке активно интересующихся контентом PornHub.

Ранее Pornhub подвел итоги года - стало известно, что чаще всего смотрели украинцы. Больше всего пользователей – из США. На втором месте – японцы. Украина – на 16 месте, Россия – на 18-м. Страны, которые вошли в топ-20, приносят сайту 79% ежедневных посещений. Судя по статистике поисковых запросов, украинцы предпочитают просто «секс», аниме, ролики из раздела BDSM и категорию MILF. Из порнозвезд наиболее популярными среди украинцев оказались Лана Роуд, Николь Энистон и Эльза Джин.