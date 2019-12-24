Кабмин назначил замминистра здравоохранения

Заместителем главы Минздрава назначен Виктор Ляшко, который ранее был первым заместителем директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Кабинет Министров назначил Виктора Ляшко на должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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Также он сообщил, что сегодня назначена государственным секретарем Министерства здравоохранения Инна Солодкая.

Ляшко ранее занимал должность заместителя директора Центра общественного здоровья Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря написали заявления об увольнении заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита.

25 ноября написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Олег Петренко.

20 ноября правительство уволило заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука по собственному желанию.