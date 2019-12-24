Магнитные бури: что это такое, как влияют на организм и как уберечься (видео)

Магнитные бури на нашей планете возникают в результате вспышек на Солнце.

Люди по-разному реагируют на проявление солнечной активности. Многие из нас очень остро ощущают на себе воздействие солнца.

Медики утверждают, что магнитные всплески могут влиять даже на здоровых людей.

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Что такое магнитная буря?

Это колебания геомагнитного поля Земли через потоки солнечного ветра. Причина возникновения геомагнитных бурь - эхо взрывов на Солнце, которые долетают до Земли.

Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Влияние магнитных бурь можно увидеть воочию в виде северного сияния. Заряженные частицы способны проникать во атмосферу на магнитных полюсах там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.

Как магнитные бури влияют на организм

В зону риска метеоудару попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшая вероятность влияния касается людей, имеющих проблемы с сердцем или сосудами. Во время магнитных бурь начинают болеть голова и суставы. Появляются проблемы с давлением, сердцем и сном. Также в этот период может проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

Как уберечься от магнитных бурь

В период магнитных бурь специалисты советуют правильно питаться. Обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться. Отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого употреблять чистую воду и зеленый чай. Сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Как ранее сообщал УНИАН, в NASA зафиксировали невиданный доселе магнитный взрыв на Солнце. Извержения на поверхности звезды разорвало магнитные поля, а затем заставило их повторно соединиться, повлекшее магнитный взрыв.