Врачи опровергли пользу глинтвейна (видео)

Первое заблуждение - этот теплый напиток не согреет, а на холоде наоборот - навредит.

Министерство здравоохранения против глинтвейна. Традиционное теплое вино в период новогодних праздников врачи раскритиковали и опровергли всю полезность пряного напитка.

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Что же с глинтвейном не так и соглашаются ли с мнением медиков люди, говорится в сюжете ТСН.

Первое заблуждение - этот теплый напиток не согреет, а на холоде наоборот - навредит. Во-вторых, это хоть и некрепкий, но спиртной напиток. Да и витаминов, говорят врачи, там уже нет. Все из-за термообработки.

И если все же хочется выпить глинтвейна, не превышайте дозу в 200 г в день.

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