Врачи опровергли пользу глинтвейна (видео)
11:34, 24 декабря 2019Страна
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Первое заблуждение - этот теплый напиток не согреет, а на холоде наоборот - навредит.
Врачи опровергли пользу глинтвейна
Министерство здравоохранения против глинтвейна. Традиционное теплое вино в период новогодних праздников врачи раскритиковали и опровергли всю полезность пряного напитка.
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Что же с глинтвейном не так и соглашаются ли с мнением медиков люди, говорится в сюжете ТСН.
Первое заблуждение - этот теплый напиток не согреет, а на холоде наоборот - навредит. Во-вторых, это хоть и некрепкий, но спиртной напиток. Да и витаминов, говорят врачи, там уже нет. Все из-за термообработки.
И если все же хочется выпить глинтвейна, не превышайте дозу в 200 г в день.
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