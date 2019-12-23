Стало известно, сколько украинцев госпитализированы с начала эпидсезона из-за гриппа и ОРВИ

Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырёх лет.

В Украине с начала эпидсезона из-за гриппа и ОРВИ госпитализированы более 44 тысяч человек, из них 80% - дети.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

«С 1 октября от гриппа вакцинировались 217 тыс. 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались всего 161,5 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 50-й недели (09.12 -15.12) ОРВИ заболели 171 тыс. 554 человека, из них 70% - дети в возрасте до 17 лет.

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Также отмечается, что с начала эпидсезона госпитализированы 44 тыс. 440 человек, из них 80% - дети. Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырёх лет.

В течение прошлого эпидсезона гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаях смерти от гриппа, из них 12 детей.

В Центре общественного здоровья напомнили, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может всего за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа. При первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и выше, кашель, в отдельных случаях - рвота и понос) обязательно обращайтесь к семейному врачу.

«Самолечение может быть опасным для здоровья», - отмечают в ЦОЗ.