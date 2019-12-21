В Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за игрушки "слайм" (видео)

Слайм - желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом.

В Киеве 4-летняя девочка подверглась химическому и токсическому ожогу легких одной из самых популярных ныне детских игрушек - слаймом.

Ребенок вдохнула кусочек слизи, и на две недели оказалась в реанимации. Девочка недавно пережила тяжелое поражение легких - у нее был химический и токсический ожог, говорится в сюжете ТСН.

Яся начала кашлять, а когда ложилась, то кашель усиливался. Мама отвезла ее на консультацию в "Охматдет," где женщине сообщили, что в бронхах у девочки нашли похожее на клей вещество.

В семье предполагают, что причина - слайм. Это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом. Кусочек слизи, скорее всего, Яся засунула в нос и после этого вдохнула. "Обнаружили большое количество посторонних тел в бронхах обоих легких. В итоге оказалось, что это слайм", - говорит хирург детской больницы "Охматдет" Ванда Милинецкая.

Под общим наркозом бронхи девочки чистили трижды. Части химического слизи забирали с бронхов. Яся две недели провела в реанимации. Девочку вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться.

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Слаймы - одна из самых популярных детских игрушек. Ее можно увидеть в школах, садах, на детских площадках.

Одним из ингредиентов слайма является тетраборат натрия, или борная кислота. Вещество можно свободно купить в аптеке.

Учитель химии Алексей Головань говорит, что тетраборат совсем не подходит для детских игр. "Борная кислота, или тетраборат натрия, по четырехбалльной шкале имеет токсичность "двойку" – это означает, что она при длительном контакте с кожей может вызвать аллергические реакции. Если ее попробовать на вкус, может вызвать и головокружение", - пояснил Головань.

Слайм сейчас переживает новую волну популярности, но резинка для детских рук известна с 76 года прошлого века. Когда слаймы исследовали в Америке и Британии, то в некоторых игрушках фиксировали превышение допустимой концентрации бора в четыре раза.

Алексей Головань воспроизводит рецепт слайма для ТСН, однако незащищенными руками субстанцию не берет и детям не рекомендует. Показывает, как клей ПВА с помощью борной кислоты превращается в сплошной сгусток. Такой сгусток остался и внутри Яси, и, по сути, зацементировал частичку легких.

Производители не останавливаются, а потому уже появились слаймы с трубочками, чтобы надувать пузыри. Здесь шанс вдохнуть кусок слизи увеличивается в разы.

Для пострадавшей девочки контакт с игрушкой может иметь последствия на всю жизнь. Из-за того, что врачи впервые сталкиваются с химическим ожогом легких из-за слайма, то дать дальнейшие прогнозы здоровью Яси они просто не могут.

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