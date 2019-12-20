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Рада сегодня возьмется за законопроект о трансплантации

09:58, 20 декабря 2019
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Иллюстрация REUTERS

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

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Как передает корреспондент УНИАН, также рассмотреть для включения в повестку дня и принять решение планируется по законопроекту о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства.

Также в этом блоке, в частности, законопроект о внесении изменений в Регламент ВР по совершенствованию электронной формы законодательного процесса.

Среди прочего депутаты сегодня должны утвердить председателя и состав Национальной комиссии по радиационной защите населения.

Планируется также внести изменения в состав Временной следственной комиссии по расследованию взрывов на складах боеприпасов и создать ВСК для расследования сведений о соглашении между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

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Теги: #Рада