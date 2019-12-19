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Минздрав планирует ввести в Украине европейские стандарты медсестринства

21:55, 19 декабря 2019
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Минздрав хочет ввести европейские стандарты медсестринства / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В следующем году мы должны объединить ресурсы, знания и экспертизу для создания дорожной карты на 5-10 лет. Медсестра в Украине - это достойная профессия, которая сегодня должна быть уважаема и достойно оплачиваться ", - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как уточнили в ведомстве, решение этого вопроса требует не только улучшения условий труда и повышения заработной платы, но и комплексного подхода, включающего более качественный и современный уровень образования медицинских сестер, расширение медицинских практик, изменение системы управления.

Так, следующий, 2020-й год станет в Украине годом медсестринства.

Ранее сообщалось, что во Львове около двухсот медсестер вышли на акцию протеста "Будь как Нина". Под стенами обладминистрации они требовали повышения зарплаты.

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Теги: #медицина#Минздрав