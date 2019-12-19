Депутаты хотят законодательно запретить вывоз плазмы из Украины - блогер
В проекте закона № 2429 указано, что вывоз компонентов крови любым субъектом независимо от формы собственности разрешается только в качестве гуманитарной помощи по решению Камбина.
Об этом в своем блоге пишет известный журналист и блогер Сергей Иванов.
По его словам, главный тезис, который вызывает споры относительно данного законопроекта, это предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности брать плазму для фракционирования, выработки и реализации препаратов крови на территории Украины. Сергей Иванов подчеркнул, что противники законопроекта опасаются, что будет создана монополия на рынке крови путем ограничения конкуренции и недопущения нерезидентов. Инициаторы законопроекта в ответ обвиняют оппонентов в манипуляциях и утверждают, что законопроект открывает возможности для работы на территории Украины всем отраслевым компаниям мира и стимулирует развитие промышленности. Также сторонники закона подчеркивают, что документом ограничивается вывоз плазмы за территорию Украины.
Читайте такжеГлава Минздрава подчеркнула необходимость реформирования службы крови и донорства в Украине
«Дефицит плазмы в мире постоянно растет, и разрешение на его вывоз может стать более болезненным, чем даже вывоз леса-кругляка. Проект ограничивает основания для вывоза компонентов крови любым субъектом независимо от формы собственности. Вывоз разрешается только в качестве гуманитарной помощи по решению КМУ. То есть вообще исключается возможность продажи компонентов крови за границу», - отмечает журналист. По мнению блогера, данный законопроект не ограничивает конкуренцию и не монополизирует отрасль, а наоборот - создает условия для любого предприятия, зарегистрированного должным образом, заниматься деятельностью по заготовке плазмы для ее переработки в препараты. Также блогер приводит мировой опыт, который подтверждает, что законопроект не умаляет значения государственных учреждений крови по сравнению с коммерческими. «Примеры стран ЕС (Германия, Австрия) и США свидетельствуют, что параллельное существование коммерческого и некоммерческого сбора компонентов приводит к увеличению активности донорского движения, уничтожению «черного рынка доноров», улучшению эпидемиологической ситуации за счет регулярного бесплатного обследования потенциальных доноров», - пишет блогер.
По словам Сергея Иванова, можно привести пример завода «Биофарма» в Сумах, который самостоятельно, без помощи государства, содержит центр крови, вложив $3,5 млн в его развитие. «В результате показатель донаций в Сумах - 198 на 1000 человек местного населения при среднем показателе по государственным центрам страны ~ 11 донаций. Поэтому из бюджета Сумщины тратят около 7 млн грн на закупку качественных компонентов, отвечающих всем европейским требованиям. При этом соотносимые по размерам регионы тратят около 40 млн грн на содержание зданий коммунальных станций, которые предоставляют менее качественные компоненты», - резюмировал блогер.
Как известно, в повестку дня Верховной Рады внесен законопроект № 2429 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения». Он вносит изменения в законодательство, регулирующее процесс заготовления и переработки плазмы.