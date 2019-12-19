Депутаты хотят законодательно запретить вывоз плазмы из Украины - блогер

Блогер отметил, что противники законопроекта опасаются, что будет создана монополия на рынке крови путем ограничения конкуренции и недопущения нерезидентов.

В проекте закона № 2429 указано, что вывоз компонентов крови любым субъектом независимо от формы собственности разрешается только в качестве гуманитарной помощи по решению Камбина.

Об этом в своем блоге пишет известный журналист и блогер Сергей Иванов.

По его словам, главный тезис, который вызывает споры относительно данного законопроекта, это предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности брать плазму для фракционирования, выработки и реализации препаратов крови на территории Украины. Сергей Иванов подчеркнул, что противники законопроекта опасаются, что будет создана монополия на рынке крови путем ограничения конкуренции и недопущения нерезидентов. Инициаторы законопроекта в ответ обвиняют оппонентов в манипуляциях и утверждают, что законопроект открывает возможности для работы на территории Украины всем отраслевым компаниям мира и стимулирует развитие промышленности. Также сторонники закона подчеркивают, что документом ограничивается вывоз плазмы за территорию Украины.

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«Дефицит плазмы в мире постоянно растет, и разрешение на его вывоз может стать более болезненным, чем даже вывоз леса-кругляка. Проект ограничивает основания для вывоза компонентов крови любым субъектом независимо от формы собственности. Вывоз разрешается только в качестве гуманитарной помощи по решению КМУ. То есть вообще исключается возможность продажи компонентов крови за границу», - отмечает журналист. По мнению блогера, данный законопроект не ограничивает конкуренцию и не монополизирует отрасль, а наоборот - создает условия для любого предприятия, зарегистрированного должным образом, заниматься деятельностью по заготовке плазмы для ее переработки в препараты. Также блогер приводит мировой опыт, который подтверждает, что законопроект не умаляет значения государственных учреждений крови по сравнению с коммерческими. «Примеры стран ЕС (Германия, Австрия) и США свидетельствуют, что параллельное существование коммерческого и некоммерческого сбора компонентов приводит к увеличению активности донорского движения, уничтожению «черного рынка доноров», улучшению эпидемиологической ситуации за счет регулярного бесплатного обследования потенциальных доноров», - пишет блогер.

По словам Сергея Иванова, можно привести пример завода «Биофарма» в Сумах, который самостоятельно, без помощи государства, содержит центр крови, вложив $3,5 млн в его развитие. «В результате показатель донаций в Сумах - 198 на 1000 человек местного населения при среднем показателе по государственным центрам страны ~ 11 донаций. Поэтому из бюджета Сумщины тратят около 7 млн ​​грн на закупку качественных компонентов, отвечающих всем европейским требованиям. При этом соотносимые по размерам регионы тратят около 40 млн грн на содержание зданий коммунальных станций, которые предоставляют менее качественные компоненты», - резюмировал блогер.

Как известно, в повестку дня Верховной Рады внесен законопроект № 2429 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения». Он вносит изменения в законодательство, регулирующее процесс заготовления и переработки плазмы.