Вспышка гепатита в Чернигове: зафиксированы новые случаи заболевания

По данным врачей, уже заболели 44 человека.

В Чернигове после вспышки гепатита А в октябре, произошедшего в школе №7, до сих пор продолжают фиксировать новые случаи заболевания.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Согласно информации, по данным Черниговского областного лабораторного центра Минздрава, всего по состоянию на 12 декабря в Чернигове заболели гепатитом А 44 человека. Из них - 30 человек заболели в больших коллективах (28 учащихся и 2 человека из персонала школы №7) и еще 14 человек заболели в качестве контактных в семьях.

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Из всех больных клинически, то есть когда уже начали появляться симптомы, болезнь выявлена в 23 случаях, в 21 случае диагноз установили биохимически (по анализам во время обследований).

Госпитализированных по состоянию на 12 декабря – 42 человека из 44 заболевших, в том числе учащихся – 27, взрослых – 12, еще 1 ребенок, который не посещает детсад, а также воспитанник ДОУ №45 – 1, ДОУ №69 – 1. Также зарегистрирован случай в ДОУ №60 – это помощник воспитателя, которая заболела дома как контактное лицо.

Пролечены, выздоровели и выписаны из больницы уже 32 человека. До сегодня еще находятся в стационаре 10 человек (4 детей и 6 взрослых). В очагах заболеваний проведены необходимые мероприятия, в частности, дезинфекция. Проводится лабораторное обследование контактных лиц.

Главный врач детской поликлиники №1 Людмила Овсиенко прокомментировала, что медики прилагают все усилия для того, чтобы уменьшить распространение болезни и ликвидировать.