Супрун рассказала о прогулках с детьми зимой

Для детей зима и снег - это много приятных эмоций. А для родителей это может означать дополнительные хлопоты, ведь нужно позаботиться о защите и безопасности детей в более сложных условиях.

Уляна Супрун дала советы, как гулять с маленькими детьми в зимнее время.

Как написала она на своей странице в Facebook, ребенку необходим дополнительный слой одежды. Бывшая и.о министра здравоохранения советует одевать ребенка тепло и комфортно, а во время прогулки проверять, не намокла ли одежда. Если это произошло - малыша нужно срочно занести в тепло и обогреть.

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Супрун советует:

Не гуляйте с маленькими детьми при температуре ниже -10 градусов. Детям старшего возраста не стоит гулять при температуре ниже -25.

Следите за тем, чтобы ребенок не перемерз. Детская кожа замерзает значительно быстрее, чем у взрослых. Если малыш становится, сонным и неуклюжим - значит он замерз.

Не оставляйте детей без присмотра. И хотя этот совет является абсолютно универсальным, зимой он становится особенно актуальным.

Объясните детям, почему не стоит касаться языком холодного металла.

Малышам также не стоит играть в снежки или кататься на санках возле воды, особенно, если она только замерзла.