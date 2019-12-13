Врач объяснила, как отличить грипп от обычной простуды или ОРВИ

Врач подчеркнула, что, в отличие от простуды, грипп характеризуется ярко выраженными симптомами интоксикации.

Начало эпидемии гриппа в Украине следует ожидать в конце января-начале февраля 2020 года.

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Такой прогноз озвучила врач-пульмонолог Виктория Ялтонская, передает «Обозреватель». Она также объяснила, как отличить грипп от простуды или ОРВИ.

"Обычно грипп приходит во второй половине декабря – единичные случаи. Потом начинаются школьные каникулы, люди разъезжаются в отпуска. А вот конец января – начало февраля – период, когда начинается всплеск", – отметила Ялтонська.

Врач подчеркнула, что, в отличие от простуды, грипп характеризуется ярко выраженными симптомами интоксикации.

"У человека может отсутствовать кашель, насморк, боль в горле. Но одновременно – температура, выраженная слабость, потливость, лихорадка, выраженная головная боль, боль в глазных яблоках во время малейшего движения глаз, боль в мышцах. То есть общий интоксикационный синдром", – рассказала она.