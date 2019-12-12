В Украине появились новые врачебные специальности
Министерство здравоохранения Украины вводит четыре врачебные специальности.
Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, Минздравом утверждены изменения в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Теперь появятся новые специальности: «врач-кардиолог интервенционный», «врач-кардиолог-электрофизиолог», «врач-кардиолог детский» и «врач-ревматолог детский».
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Также, говорится в сообщении, изменяются квалификационные требования к врачу-кардиологу. «Это даст возможность проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. А следовательно - позволит спасать больше жизней. Методы диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями становятся более эффективными и сложными», - отметили в ведомстве.
Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.