В Украине появились новые врачебные специальности

Теперь в Украине есть врач-кардиолог интервенционный, врач-кардиолог-электрофизиолог, врач-кардиолог детский и врач-ревматолог детский.

Министерство здравоохранения Украины вводит четыре врачебные специальности.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, Минздравом утверждены изменения в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Теперь появятся новые специальности: «врач-кардиолог интервенционный», «врач-кардиолог-электрофизиолог», «врач-кардиолог детский» и «врач-ревматолог детский».

Читайте такжеВ Украине изменились противопоказания к вакцинации

Также, говорится в сообщении, изменяются квалификационные требования к врачу-кардиологу. «Это даст возможность проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. А следовательно - позволит спасать больше жизней. Методы диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями становятся более эффективными и сложными», - отметили в ведомстве.

Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.