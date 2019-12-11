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В Ривненской области обнаружена тропическая малярия

18:56, 11 декабря 2019
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Последний подобный случай был зарегистрирован в области еще в 2013 году / фото: moya-planeta.ru

Как сообщил руководитель Государственного учреждения «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Роман Сафонов 11 декабря специалисты учреждения лабораторно подтвердили случай заболевания тропической малярией.

По словам руководителя центра, такие случаи в регионе регистрируются довольно редко. Сейчас пострадавший госпитализирован в инфекционное отделение. Установлено, что он заразился, находясь в Экваториальной Гвинее. Мужчина последние 6 месяцев работал в одном из местных аэропортов.

По прогнозам руководителя центра, из-за глобального потепления болезнь может принять все большую актуальность и для жителей Ривненщины.

По данным специалистов учреждения, в Ривненской области последний такой случай был зарегистрирован еще в 2013 году. Почти все случаи были связаны с пребыванием больных в странах Африки.

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Теги: #малярия#Ривненщина