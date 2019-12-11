В Ривненской области обнаружена тропическая малярия

Заболевший мужчина привез болезнь из Экваториальной Гвинеи.

В Ривненской области 11 декабря зарегистрирован случай заболевания человека тропической малярией.

Как сообщил руководитель Государственного учреждения «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Роман Сафонов 11 декабря специалисты учреждения лабораторно подтвердили случай заболевания тропической малярией.

По словам руководителя центра, такие случаи в регионе регистрируются довольно редко. Сейчас пострадавший госпитализирован в инфекционное отделение. Установлено, что он заразился, находясь в Экваториальной Гвинее. Мужчина последние 6 месяцев работал в одном из местных аэропортов.

По прогнозам руководителя центра, из-за глобального потепления болезнь может принять все большую актуальность и для жителей Ривненщины.

По данным специалистов учреждения, в Ривненской области последний такой случай был зарегистрирован еще в 2013 году. Почти все случаи были связаны с пребыванием больных в странах Африки.