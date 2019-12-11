Ребенок съел одно из самых ядовитых растений в Украине и умер: что известно о цикуте (фото, видео)

Местные же говорят, что до сих пор не видели это растение, только читали о нем в сети.

9-летний мальчик из села Стахорщина Черниговской области, который умер из-за отравления неизвестным веществом, во время прогулки с друзьями попробовал ядовитые корешки цикуты.

Впоследствии детей начало тошнить, их госпитализировали медики, но самого младшего Михаила, спасти не удалось. Вероятнее всего, это растение и привело к его гибели. Что такое цикута, откуда взялось и чем именно опасно, говорится в сюжете ТСН.

Прибывшие на место инцидента медики сначала думали, что у детей отравление медикаментами, поскольку они имели одинаковые симптомы. У мальчика, говорят, шансов не было.

"Он был без сознания. У него были только единичные вдохи. То, что это отравление, сомнений не вызывало, потому что у всех были одинаковые симптомы. Думали, возможно, таблетками", - говорит Ольга, врач-анестезиолог Новгород-Северской районной больницы.

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Позже установили, что причиной смерти является отравление веществом.

"Образцы этого растения отобраны и они будут направлены на проведение судебно-ботанической экспертизы", - отмечает Татьяна Похилько, пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области.

Состояние двух других мальчишек Николая и Андрея нормализовали. Врачи уверяют, что отравление не будет иметь последствий.

Местные же говорят, что до сих пор не видели это растение, только читали о нем в сети.

Отметим, что цикута - одно из самых ядовитых растений в Украине. Не растет только в Крыму и Карпатах, потому что любит болота. Растение из семейства зонтичных, как морковь с петрушкой, только стебель у него полый. Высокое, легко извлекается из почвы, и ядовитое даже при прикосновении.

"Больше всего яда находится в корневище. В цикуте содержится цитотоксин, который очень опасен, он действует на центральную нервную систему и вызывает паралич", - объясняет Николай Федорончук, научный сотрудник института ботаники имени Н. Холодного.