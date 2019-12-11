В Украине изменились противопоказания к вакцинации

Медицинские противопоказания делятся на абсолютные противопоказания к прививке и предостережения по поводу вакцинации.

В Украине вступил в силу новый приказ по изменениям в перечне медицинских противопоказаний к вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. "Потребность обновить этот документ с учетом мировых рекомендаций и передовых практик назрела давно, ведь в старой версии противопоказания часто были недостаточно клинически обоснованы", – говорится на сайте центра.

Медицинские противопоказания делятся на абсолютные противопоказания к прививке и предостережения по поводу вакцинации, передает "УП.Жизни".

Абсолютные противопоказания:

наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины;

беременность — противопоказано введение живых вакцин (например, УПК);

тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит — противопоказано введение живых вакцин;

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0° C - противопоказания для рутинной вакцинации.

Однако в приказе указано:

Вакцинация во время острого заболевания не снижает иммунного ответа на введение вакцин и не повышает риски возникновения побочных реакций.

Отсутствует влияние на формирование иммунного ответа на вакцинацию лиц с острой болезнью с легким течением как без, так и с повышением температуры до 38,0° С. Такие состояния не являются противопоказанием для проведения как плановой, так и экстренной вакцинации.

Люди с острыми заболеваниями с лихорадкой выше 38,0 С могут быть вакцинированы, как только выздоровеют и не будут иметь признаков острой болезни.

Исключения: 1) реконвалесцент кори. Нужно отложить прививки живыми вакцинами на 4 недели с начала заболевания, что связано с временным снижением клеточно-опосредованного иммунитета; 2) реконвалесцент ветряной оспы. Нужно отложить введение живых вакцин на 4 недели с начала заболевания.

Незначительные нарушения в состоянии здоровья (прорезывание зубов, диспепсия, простуда с повышенной температурой или без), которые часто встречаются у детей первых лет жизни, не является противопоказанием к вакцинации.

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Вакцинация людей с возможной аллергией к компонентам вакцины

Яичный белок в составе вакцины КПК - вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер. Остаточное количество яичного белка, что может присутствовать в этих вакцинах, является недостаточной для инициации аллергической реакции.

Люди в анамнезе с анафилактической реакцией на яичный белок могут быть привиты вакцинами для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи, вакциной против ветряной оспы. Реципиенты вакцины не должны проходить скрининговых обследований относительно аллергии к яичному белку

Яичный белок в составе вакцины против гриппа. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер. Люди с аллергией к яичному белку (в том числе и те, у кого развивались анафилактические реакции после употребления в пищу яйца) могут быть привиты инактивированной вакциной против гриппа без дополнительных мер предосторожности согласно стандартной практики введения вакцин

Яичный белок в составе вакцины против желтой лихорадки. Если результат по кожной пробы с вакциной положительный, вводить малыми дозами под наблюдением.

Вакцины, изготовленные с использованием куриного эмбриона, с большей вероятностью могут содержать яичный белок или белки эмбриона, что в свою очередь повышает риск развития аллергической реакции у лиц с аллергией к яйцу.

Итак, вакцина против желтой лихорадки не должна рутинно использоваться у людей с известной аллергией к яичному белку.

Желатин. Если результат по кожной пробе с вакциной положительный, вводить малыми дозами под наблюдением.

Лактоза в составе АКДС. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер.

Дрожжи в составе вакцины против гепатита В. Если результат по кожной пробе с вакциной положительный, вводить малыми дозами под наблюдением.

Латекс. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер.

Вакцинацию не следует откладывать в случае:

аллергии на бытовые аллергены;

аллергии на аллергены растительного происхождения;

аллергии в семейном анамнезе;

проведение алергенспецифической иммунотерапии;

аллергии на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.

Исключение: вакцины, содержащие неомицин и/или полимиксин, противопоказаны людям, которые в анамнезе имели анафилактические реакции на указанные антибактериальные препараты.

Вакцинация беременных и кормящих мам

Как было указано выше, беременным противопоказано введение живых вакцин.

Лактация не является противопоказанием иммунизации матери.

Вакцинация кормящих мам инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус, не влияет на безопасность женщин или детей, находящихся на грудном вскармливании.

Грудное вскармливание является временным противопоказанием для вакцинации матери против ветряной оспы из-за теоретической опасности передачи вируса от матери к младенцу.

Вакцину против желтой лихорадки не следует вводить женщинам, которые кормят грудью.

Однако, если женщина вскармливает ребенка грудью, не может избежать поездки или отложить ее в районы, являющиеся эндемичными для желтой лихорадки, в которых риск заражения высокий, она должна быть вакцинирована.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, должны быть вакцинированы согласно Календарю прививок.