В одной из школ Чернигова вспышка гепатита А: заболели более 40 человек

Больным установлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести. Среди заболевших 30 детей и 11 взрослых.

В Чернигове в школе №7 зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А.

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Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больным установлен диагноз - вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически. Госпитализировано 39 больных, выписано из стационара 31 человек.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.