Врач объяснила, как правильно чистить уши и почему стоит выбросить ватные палочки

Чрезмерное вымывание или удаление серы может привести к воспалению наружного слухового прохода.

Очистка ушных каналов от серы происходит самостоятельно. Поэтому все, что требуется сделать человеку, это аккуратно и правильно удалить накопившийся секрет.

Чаще всего для достижения этой цели применяются ватные косметические палочки, что является большой ошибкой. Об этом рассказала отоларинголог Виктория Халимовская, передает ТСН.

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Используя ватные косметические палочки, вы частично очищаете ухо от серы, "утрамбовывая" часть секрета вглубь ушного канала. Это может привести к образованию серной пробки или спровоцировать развитие воспаления среднего и наружного уха.

По данным The Journal of Pediatrics, в США в период из 1990 по 2010 год 263 338 тыс. детей до 18 лет имели травмы уха, связанные с применением ватных наконечников. Ватные палочки предназначаются для точечного нанесения на кожу лекарственных препаратов или косметических средств, коррекции макияжа.

Как же правильно чистить уши?

Убирать серу можно только специальными палочками с ограничителями.

Что делать запрещено:

- использовать ватные палочки, а также спички, зубочистки, булавки, спицы для вязания и прочие сомнительные предметы;

- применять ушные свечи — можно травмировать ухо или получить ожоги;

- чистить уши каждый день или через день.

Приводить туалет ушей необходимо раз в 7-10 дней. При повышенной секреции с целью профилактики образования серных пробок используются препараты церуменолитики.

Ранее специалисты назвали одно из самых опасных косметических средств – это ватные палочки для ушей. Их многие врачи называют «настоящим бичом этого века».