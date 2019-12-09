Доктор Комаровский объяснил родителям, нужны ли одноразовые подгузники

Не превращайте родительство в подвиг - пользуйтесь одноразовыми подгузниками, советует педиатр.

Если вы сомневаетесь, нужны ли вашему ребенку одноразовые подгузники, то поставьте вопрос иначе: нужны ли одноразовые подгузники вам, советует на своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский.

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По его словам, одноразовые подгузники однозначно смогут улучшить вашу жизнь. "Вы сохраните в чистоте любимые вещи. Вы сэкономите сотни часов, связанных со стиркой, сушкой, глажкой и бесконечными переодеваниями. Вы сможете потратить это время на себя: на свой сон, свой отдых. Вы получите дополнительные возможности для прогулок в частности и активного образа жизни вообще", - подчеркнул педиатр.⠀

Он отметил, что именно такими — спокойными и отдохнувшими — вы больше всего нужны вашим детям.

"Не превращайте родительство в подвиг. Пользуйтесь одноразовыми подгузниками", - подытожил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.