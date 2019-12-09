Детей перевезли в Черниговскую областную детскую больницу.

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации райбольницы.

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Об этом сообщили в управлении ГСЧС в области. Согласно информации, в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом “отравление неизвестным веществом” были доставлены трое детей, 2005-го, 2007-го и 2010-го годов рождения.

Все – жители с. Стахорщина, Новгород-Северского района. Самый младший ребенок умер в реанимационном отделении ЦРБ. Его семья - переселенцы из Луганской области. Состояние двух других – местных жителей - средней тяжести. Детей перевезли в Черниговскую областную детскую больницу. Окончательный диагноз устанавливается.

По предварительной информации, дети играли в индейцев и во время игры съели корень борщевика (ядовитое растение), запили его речной водой.

Ранее во Львове из девяноста гостей, праздновавших в ресторане свадьбу, в больницу попали 11 с симптомами отравления.