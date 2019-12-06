Рада выделила дополнительные 200 миллионов на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

За решение проголосовали 357 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год, которые предполагают выделение дополнительных 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".

За принятие соответствующего законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 357 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 млн грн, перенаправив эти средства "Охматдету".

Справка УНИАН. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» было возобновлено в 2016 году после заморозки в 2013 году. В 2018 году был завершен первый пусковой комплекс с диагностическими отделениями.

В том же году началось строительство второго пускового комплекса на 40 отделений, в том числе центр детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также планировалось расширить отделения трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и вдвое увеличить количество операционных.

Для выполнения работ по строительству в 2019 году предусмотрены расходы в размере 600 млн грн, что не учитывает реальную потребность, предусмотренную директивными сроками завершения строительства.