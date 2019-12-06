На Закарпатье у воспитательницы детсада обнаружили опасную болезнь (видео)

Детсад сразу закрыли на карантин на два дня.

Воспитательница Липчанского детсада на Закарпатье внезапно узнала, что у нее туберкулез.

До выявления болезни женщина часто испытывала физическую слабость и сильно похудела. Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Первый Кабельный".

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После обследований и анализов женщина узнала о тяжелом заболевании. Но бактерия неактивна. То есть женщина не может быть заразной для окружающих.

Однако садик сразу закрыли на карантин на два дня, чтобы сделать дезинфекцию помещений. Сейчас ситуация в дошкольном учреждении под контролем. Он работает в обычном режиме.

"Работники детсада сделали рентген, а детям провели реакцию манту. Обследование у всех удовлетворительные", – сообщили медики.

Ранее медики диагностировали у 25-летней учительницы начальных классов львовской школы открытую форму туберкулеза.