ВОЗ: Украина – пятая в мире по заболеваемости корью

В 2019 году в мире зарегистрировали свыше 143 тысячи больных; в 2018 таких было 353 тысячи.

Украина попала в первую пятерку стран по заболеваемости корью. В 2019 году в мире зарегистрировали свыше 143 тысячи больных; в 2018 таких было 353 тысячи.

Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирной организации здравоохранения, передает Радио Свобода.

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Больше всего случаев зарегистрировали в Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Сомали и Украине. Тенденции к росту заболеваемости корью сохраняется и в этом году.

В то же время, в ВОЗ отмечают, что цифра инфицированных может быть больше. Ведь речь только об официально зарегистрированных случаях.

В 2018 году заболеваемость могла превысить 9,7 миллиона случаев, а годом ранее – 7,5 миллиона.

Как сообщал УНИАН, от кори умер 5-летний мальчик, который не был вакцинирован через противопоказания.