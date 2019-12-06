Доктор Комаровский объяснил, как правильно измерять температуру

Для того, чтобы с достоверной точностью узнать температуру, не обязательно сидеть с градусником в течение 10 минут.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, как правильно измерять температуру в подмышечной впадине.

Во многих других странах температуру тела меряют по-другому, например, ректально, в полости рта. Об этом педиатр написал на своем сайте.

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Массовое измерение температуры в любом возрасте именно в подмышечной впадине - это наша ментальная особенность.

Привычное нам измерение может быть неточным, поскольку для того, чтобы с достоверной точностью узнать температуру, нужно плотно прижимать руку к туловищу в течение 5 минут.

По словам педиатра, не обязательно сидеть с градусником в течение 10 минут. Нужно плотно прижать руку к туловищу и просидеть так 5 минут, только после этого вставить термометр и просидеть с ним неподвижно то время, которое указано в инструкции к градуснику (для ртутного - 5 минут, для электронного - 2 минуты).

Кроме того, перед измерением температуры необходимо протереть подмышку, а градусник не вынимать во время процесса измерения.

Ранее доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.