В Львове хирурги удалили гигантскую опухоль (фото)

Пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В течение года она была дома и почти не вставала с кровати.

Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре провели сложнейшую операцию по удалению гигантской опухоли.

Операция длилась три часа, передает Гал-инфо. К врачам обратилась 60-летняя Мария Климашевская с лишним весом и гигантской опухолью мягких тканей передней поверхности бедра. Новообразование мешало ей нормально двигаться, вставать, выполнять маленькие физические нагрузки.

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Пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В течение года она была дома и почти не вставала с кровати.

Врачи приняли решение как можно быстрее провести хирургическое вмешательство. Однако к операции женщину готовили в течение месяца.

Врачи получили гистологическое заключение – у пациентки была доброкачественная опухоль фибролипома. Врачи рассказывают, что в мировой литературе ранее случалось только два таких случая. В первом случае опухоль весила 24 кг, а во втором – 16 кг.

После того, как врачи опишут этот сложный клинический случай, он станет первым в Украине и вторым по размеру в мире.

Ранее опухоль-монстра удалили во Львове новорожденной девочке. Доброкачественное образование достигало почти 50% массы тела малыша.