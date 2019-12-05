Доктор Комаровский разрушил миф об одном из источников кальция для ребенка

При необходимости ребенку можно давать глюконат или карбонат кальция.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский развенчал миф о таком дополнительном источнике кальция для организма человека, как перемолотая яичная скорлупа с лимонной кислотой.

Педиатр на своей странице в Instagram рассказал, эффективен ли этот продукт.

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"Скорлупа от вареных яиц действительно безопасна, но одновременно и бессмысленна в качестве источника кальция. Дело в том, что кальций, чтобы попасть в обмен веществ, должен поступить в организм в виде растворимой соли, а в скорлупе он содержится в виде нерастворимого соединения", - отметил доктор.

Если на то пошло, добавил Комаровский, то можно растворить полученный порошок, измельчив ту самую яичную скорлупу, однако лимонной кислотой можно серьезно повредить слизистую.

В то же время, он отметил, что при необходимости ребенку можно давать глюконат или карбонат кальция.

"Короче говоря, имеется огромное количество препаратов кальция, полезных и эффективных", - резюмировал Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.