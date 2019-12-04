Во Львове родился малыш-богатырь (фото)

Мальчик родился с весом 5650 г и ростом 58 см.

В родильном отделении 3-й городской клинической больницы Львова родился мальчик с весом 5650 г и ростом 58 см.

Он оказался самым большим ребенком, родившимся на Львовщине за последние пять-восемь лет, передает ZAXID.NET.

Читайте такжеИстория с 12-летней мамой в Ривне получила печальный финал (фото)

Родители мальчика – львовяне Надежда и Андрей Приказновы – назвали сына Романом.

По словам акушера-гинеколога Натальи Куль, принимавшей роды, львовянка Надежда Приказнова родила мальчика естественным путем без всяких осложнений или разрывов.

Как сообщил главный акушер-гинеколог Львовщины Игорь Потапов, дети с большим весом во Львове уже рождались, но это было минимум лет пять назад.

Как отмечают медики, особенностью этого случая является также то, что особо крупные младенцы рождаются, как правило, путем кесарева сечения, но в этот раз все прошло естественным путем.