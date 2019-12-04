Депутаты хотят превратить Украину в свалку некачественных и опасных лекарств со всего мира - СМИ

Они отмечают, что в тексте проекта никто не прописал, соответствуют ли ввезенные в страну лекарства стандартам и нормам или нет.

Верховная Рада готовится рассмотреть проект закона, согласно которому существенно упростится ввоз в Украину некачественных и опасных медицинских препаратов.

Анализ законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан» (№2089) приводит «Обозреватель».

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Как выяснило издание, авторы документа предлагают ввести такое понятие как «параллельный импорт». Это значит, что лекарства из других стран смогут ввозиться без предварительного согласия производителя и без проверки на эффективность и безопасность. И таким образом это якобы приведет снижению цен на препараты на 20-30%.

«Этот законопроект не отвечает европейским, международным правилам. Если его примут, то в Украину будут тоннами ввозить некачественные и главное - неэффективные лекарства. А это прямо ставит под угрозу всех украинцев — от маленьких детей до пенсионеров», - считают авторы «Обозревателя».

Они отмечают, что в тексте проекта никто не прописал, отвечает ли ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам или нет.

“Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама. Законопроект 2089 лоббирует интересы крупных международных фирм”, - считает «Обозреватель».