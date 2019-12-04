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Кабмин назначил и.о. главы Нацслужбы здоровья

14:43, 04 декабря 2019
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Оксана Мовчан / nszu.gov.ua

Кабинет министров принял решение, что временно исполнять обязанности главы Национальной службы здоровья Украины будет заместитель председателя НСЗУ Оксана Мовчан.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

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В то же время, по информации пресс-службы правительства, на заседании Кабмина был уволен с должности председателя Национальной службы здоровья Олег Петренко.

Как сообщал УНИАН, НСЗУ была создана в рамках медицинской реформы. Петренко ее возглавлял с марта 2018 года.

25 ноября этого года Петренко сообщил, что написал заявление об увольнении. О причинах своего шага Петренко объяснил: "У нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения". По словам Петренко, НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств.

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