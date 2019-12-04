Кабмин назначил и.о. главы Нацслужбы здоровья

В конце ноября Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности руководителя НСЗУ.

Кабинет министров принял решение, что временно исполнять обязанности главы Национальной службы здоровья Украины будет заместитель председателя НСЗУ Оксана Мовчан.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

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В то же время, по информации пресс-службы правительства, на заседании Кабмина был уволен с должности председателя Национальной службы здоровья Олег Петренко.

Как сообщал УНИАН, НСЗУ была создана в рамках медицинской реформы. Петренко ее возглавлял с марта 2018 года.

25 ноября этого года Петренко сообщил, что написал заявление об увольнении. О причинах своего шага Петренко объяснил: "У нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения". По словам Петренко, НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств.