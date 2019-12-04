В Украине хотят перенести на год запуск системы трансплантации

Предполагается в 10 раз увеличить штраф за нарушение порядка трансплантации анатомических материалов человека, причинившее существенный вред здоровью потерпевшего.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" (регистрационный номер 2457).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 326 народных депутатов.

Народный депутат Оксана Дмитриева (фракция «Слуга народа») на заседании парламента отметила, что «за все годы независимости Украины было проведено менее двух с половиной тысяч трансплантаций при потребности 5000 в год».

Она подчеркнула, что для того, чтобы не «заблокировать 1 января 2020 года все трансплантации в Украине, мы предлагаем отсрочить начало полноценного запуска государственной информационной системы трансплантации». По ее словам, на сегодняшний день только идет процесс развертывания системы.

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Законопроектом предлагается определить, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации. (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. В то же время организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

В пояснительной записке сказано, что также предлагаются изменения в части регулирования трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, которые «позволят наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных их доноров».

Законопроектом предлагается заменить центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, координационным центром по вопросам трансплантации - специализированным государственным учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, которая образуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

Документ устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой государственной информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Также внесены изменения в статью 143 Уголовного кодекса Украины. Ими предусматривается усилить ответственность за умышленное нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека, повлекшее существенный вред здоровью потерпевшего или совершение умышленных действиях, которые привели к невозможности трансплантации органа (его части) или тканей человека; эти нарушения предлагается наказывать штрафом до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас штраф - до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.