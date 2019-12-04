На Днепропетровщине мужчина умер от опасного заболевания
3 декабря 2019 года после употребления соленой рыбы на Днепропетровщине умер мужчина 1985 года рождения, житель города Марганец.
Об этом сообщает Госпотребслужба в Днепропетровской области.
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Пострадавший 2 декабря употреблял рыбу – соленый карась собственного приготовления. Мужчина готовил рыбу дома самостоятельно с нарушением технологии приготовления (без предварительного потрошения и тщательного промывания).
Симптомы заболевания (рвота, тошнота, нарушение зрения, общая слабость) появились 3 декабря утром. В тяжелом состоянии больной был направлен и госпитализирован в больницу, где ему сразу была введена противоботулиническая сыворотка, однако спасти жизнь больного не удалось.
Ранее на Киевщине были зарегистрированы три случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.