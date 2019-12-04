Комаровский предупредил об опасных "ядах" в доме, которые грозят вашему ребенку

Ядом считаются батарейки "таблетки", капсулы для стиральных и посудомоечных машин, алкоголь, косметика и лекарства.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что в доме всегда есть "яд" для маленького ребенка.

"Ядом" на своей странице в Instagram доктор назвал батарейки "таблетки", капсулы для стиральных и посудомоечных машин, алкоголь, косметику и лекарства.

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Эксперт предупредил, что "таблетки" блестящие, их легко проглотить - а это опасная комбинация. При проглатывании кислота в батарейке может разъесть ЖКТ ребенка.

Медик добавил, что алкоголь содержится во многих средствах, в частности, в дезинфицирующих средствах для рук, в сиропе от кашля, в ополаскивателе для полости рта.

Капсулы для посудомоечных и стиральных машин могут напомнить ребенку конфету. Но при проглатывании приводят к опасным последствиям и даже летальному исходу.

Косметика - тут речь идет о токсичных лаках для ногтей, волос, краске для волос, парфюмерии.

Передозировка лекарственными препаратами может быть смертельно опасной для малыша, предупредил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.