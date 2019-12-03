Амосову не ждут в Национальном медицинском университете имени Богомольца - трудовой коллектив

Трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца единогласно подтвердил результаты выборов ректора, произошедшие 3 сентября 2019.

Трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца на своей конференции высказал недоверие экс-ректору Екатерине Амосовой.

За это решение проголосовали 240 представителей вуза из 278 присутствующих, сообщают «Украинские Новости».

Это уже второе подобное голосование этого года. Впервые недоверие Екатерине Амосовой выразили еще 25 января 2019 - за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Повторное голосование - это реакция не недавнее решение Печерского райсуда Киева, который восстановил экс-ректора в должности.

Несмотря на предыдущее решение от 25-го января, где 97% членов трудового коллектива нашего университета выразили недоверие Екатерине Николаевне, она все же продолжает борьбу в судах с целью возвращения на должность ректора, - рассказал Александр Науменко, проректор Национального медицинского университета имени Богомольца. - Понятно, что моральный дух коллектива от этого только страдает. Сама явка на конференцию трудового коллектива говорит о том, что люди уже устали от этой турбулентности, которая уже практически 2 года Университет трясет, отвлекая его от выполнения основных функций".

Это уже второе подобное голосование этого года. Впервые недоверие Екатерине Амосовой выразили еще 25 января 2019 - за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Повторное голосование - это реакция не недавнее решение Печерского райсуда Киева, который восстановил экс-ректора в должности.

Несмотря на предыдущее решение от 25-го января, где 97% членов трудового коллектива нашего университета выразили недоверие Екатерине Николаевне, она все же продолжает борьбу в судах с целью возвращения на должность ректора, - рассказал Александр Науменко, проректор Национального медицинского университета имени Богомольца. - Понятно, что моральный дух коллектива от этого только страдает. Сама явка на конференцию трудового коллектива говорит о том, что люди уже устали от этой турбулентности, которая уже практически 2 года Университет трясет, отвлекая его от выполнения основных функций".

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Также, трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца единогласно подтвердил результаты выборов ректора, произошедшие 3 сентября 2019. Тогда впервые руководителя вуза выбирали на всеобщих выборах, в которых приняли участие 1356 человек, а победу с результатом 89% получил нынешний проректор Университета Юрий Кучин.

"Мы хотим напомнить новому руководству Министерства здравоохранения и профильному комитету Верховной Рады о волеизъявлении и результатах, которые были представлены еще в сентябре. Также, и Печерский суд должен учитывать мнение двадцатитысячного коллектива, - отметила Оксана Выговская, декан медицинского факультета №3 НМУ. - Юрий Кучин - человек прогрессивный, молодой формации. Мы развиваемся, и надеемся, что будем развиваться дальше.

Все решения конференции трудового коллектива переданы в МОЗ Украины для учета при принятии решений относительно будущей судьбы Национального медицинского университета.

Уже 5 декабря Окружной административный суд столицы должен разблокировать результаты выборов ректора университета. Следовательно, Министр здравоохранения сможет подписать с Юрием Кучиным полноценный контракт.