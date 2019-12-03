В Украине запустят горячую линию для людей с инвалидностью

В Минсоцполитики работают над тем, чтобы люди с инвалидностью могли получить социальные услуги по телефону.

В Украине со следующей недели начнет действовать горячая телефонная линия для людей с инвалидностью по номеру 1539.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. "Организация проекта позволит получить обратную связь и предоставить качественную консультацию людям с инвалидностью", - отметила министр соцполитики Юлия Соколовская.

Заместитель министра цифровой трансформации по развитию услуг Людмила Рабчинская отметила, что они также работают над тем, чтобы люди с инвалидностью могли получить социальные услуги по телефону, передает ТСН.

“Наша цель - сделать предоставление самых популярных социальных услуг, в частности, с Пенсионным фондом Украины, возможным через телефон. Такая практика существует в Новой Зеландии и Австралии. Мы понимаем, что коммуникация с государством не всегда приятная и хотим сделать ее максимально простой, по телефону, через методы распознавания голоса или телефонный пароль”, - сказала Рабчинская.

Ранее сообщалось, что правительство планирует отказаться от системы градации инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, действующей в Европейском Союзе.