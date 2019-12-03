Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ – Минздрав

По оценкам национальных и международных экспертов, в Украине около 200 тыс. ВИЧ-положительных людей, более 60 тыс. из них не знают о своем статусе.

В Министерстве здравоохранения уверяют, что Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Украина полностью обеспечена новейшими препаратами для лечения ВИЧ, около 123 тысяч ВИЧ-положительных пациентов получают лечение», - говорится в сообщении.

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В Минздраве замечают, что у 93% ВИЧ-положительных, получающих антиретровирусную терапию, вирус в крови не обнаруживается, а это значит, что они не могут передать ВИЧ другим.

В ведомстве напомнили, что 27 ноября Кабинет министров принял Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам на период до 2030 года. Одним из основных направлений этой стратегии является преодоление эпидемий ВИЧ/СПИДа. Для этого усовершенствована система эффективного выявления ВИЧ-инфекции и расширена сеть учреждений, в которых можно сделать тест. Стратегия предусматривает, что сразу после установления диагноза пациенту будет предоставлен доступ к новым высококачественным препаратам антиретровирусной терапии.

Также отмечается, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 207,9 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ, что позволит расширить охват услугами с 252 тыс. украинцев в 2019 году до более 356 тысяч украинцев в 2020.

В ведомстве добавляют, что, по оценкам национальных и международных экспертов, в Украине - около 200 тыс. ВИЧ-положительных людей, более 60 тыс. из них не знают о своем статусе. Так, в октябре в Украине официально зарегистрирован 1431 новый случай ВИЧ-инфекции, у 658 пациентов диагностирован СПИД. Самым распространенным путем инфицирования ВИЧ остается половой. В Украине тестирование на ВИЧ, а также лечение ВИЧ-положительных людей бесплатное.