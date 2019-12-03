Журналисты выяснили, почему украинцы умирают в очередях индийских больниц в ожидании операции (видео)

В течение прошлого года 5 пациентов из Украины умерли, так и не дождавшись операции по пересадке органов в Индии.

В течение прошлого года 5 пациентов из Украины умерли, так и не дождавшись операции по пересадке органов в Индии.

Об этом говорится в расследовании программы "Гроши".

"В год около 5 тысяч человек нуждаются в трансплантации органов. Из них за госчет за границу на лечение отправляют около 200-300 человек", - рассказывает глава ГО "Национальное движение за трансплантацию" Юрий Андреев.

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При этом в Украине от трупного донора (т.е. не от родственника) трансплантацию органов не проводят.

"У нас не создана сама система трансплантации. Не существует реестра рецепиентов", - говорит Андреев.

Поэтому украинцам остается надеяться на лечение заграницей. Многие из них едут в Индию. Так сделал и украинский мальчик Назар со своей мамой Натальей, которому государство оплатило пересадку. Однако в последний момент сердце пересадили не Назару, а индийскому мальчику, ведь по новому индийскому законодательству приоритет в таких операциях отдается индусам.

"В течение прошлого года 5 пациентов из Украины умерли, так и не дождавшись операции по пересадке в Индии", - отмечает посол Украины в Индии Александр Громов.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".