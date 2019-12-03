Врач назвала неожиданные причины головной боли

Также, по словам эксперта, легкая степень обезвоживания может быть причиной головной боли.

Голод и жажда могут быть причиной частых головных болей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила врач-диетолог Виктория Кляуз.

Медик пояснила, что люди часто в процессе работы пропускают обед, а после чувствуют головную боль.

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"Идеальный вариант – прерваться и полноценно поесть. Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой. Да, тело получит глюкозу, в большом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60 минут снова будет дискомфорт", – предупредила она.

Также, по словам Кляуз, легкая степень обезвоживания может быть причиной головной боли.

"У многих утро начинается с чашки кофе, а далее – до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и "не ходит в туалет". А при появлении головной боли "сваливают" все на усталость. Достаточно выпить стакан воды и проследить за собой. И если же облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания", – рассказала диетолог.