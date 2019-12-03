Акция "Від Морозків": сколько можно сэкономить?

Чтобы узнать, сколько роботизированные аптеки предлагают сэкономить на конкретном товаре, можете обратиться к провизору.

С годами хочется увидеть под новогодней елкой нематериальные подарки: улыбки родных, ощущение комфорта и здоровье. Получение этих даров зависит от самого человека. Роботизированные аптеки не могут обеспечить здоровье, но помогают его поддерживать. Там всегда можно найти нужные лекарственные средства, витамины и медицинские изделия.

С началом зимы покупки становятся дешевле. 01 декабря в аптеках под брендами «Благодия» «Аптека Шар@», «Аптека АНЦ» и «Аптека Копейка» стартовала акция «Від Морозків»*, которая приносит скидки до 25% на различные товары.

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Решайте самостоятельно, нужны ли лекарства, витамины, диетические добавки и медицинские изделия вашей домашней аптечке. Но, если личный запас аптечных товаров почти исчерпан, вы можете его пополнить, заплатив до 25% меньше, чем ожидали. В акционном перечне встречаются товары, которые помогают бороться с инфекциями и вести привычный образ жизни. Чтобы узнать, сколько роботизированные аптеки предлагают сэкономить на конкретном товаре, можете обратиться к провизору.

Когда свободное время ограничено, меньше хочется тратить его в очереди. Сделайте предварительный заказ по телефону, чтобы экономить несколько минут, которых может не хватить на откровенный разговор или отдых наедине с собой. Обратитесь к аптечной справке по телефону: 5900. Спросите о цене на товар и наличие в нужной аптеке. Сделайте предварительный заказ, а затем заберите необходимые продукты в месте продажи.

Скидочный сезон в роботизированных аптеках «Благодия», «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка» и «Аптека Шар@» продолжается два месяца – с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года. В течение этого времени покупатели могут приобрести нужные товары со скидками до 25%. В перечне встречаются лекарства, витамины, медицинские изделия, средства гигиены. Не спешите делать импульсивные покупки. Составьте список медикаментов в дорогу, если планируете новогодний отпуск. Проведите ревизию лекарственных средств в домашней аптечке. Проверьте, есть ли все необходимое для борьбы с инфекцией в офисе. Подойдите к покупкам ответственно и сэкономьте до 25% в роботизированной аптеке.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.