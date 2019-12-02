Доктор Комаровский рассказал, какой должна быть детская питьевая вода

Врач подчеркнул, что при любых сомнениях в чистоте питьевой воды она подлежит кипячению в течение одной минуты.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, что самое главное требование к детской питьевой воде - безопасность.

Идеальный вариант воды для питья - негазированная некипяченая столовая минеральная вода. Такая вода, как правило, бутилированная, пишет педиатр на своей странице в Instagram.⠀

"Имеющиеся в продаже т. н. "специальные детские минеральные воды" не имеют никаких особых преимуществ в сравнении с водами "взрослыми", - подчеркнул Комаровский.

Читайте такжеДоктор Комаровский предупредил об опасности популярного антибиотика

Врач подчеркнул, что при любых сомнениях в чистоте питьевой воды она подлежит кипячению в течение одной минуты. Это правило особенно актуально в первые 4 месяца жизни ребенка.

"Если обстоятельства вынуждают вас кипятить питьевую воду, делайте это ежедневно: утром наливайте горячую воду (кипяток) в бутылочку с соской и быстро охлаждайте под струей холодной воды", - рассказал педиатр.

При этом вода, которую вы даете ребенку в дополнение к материнскому молоку и/или молочной смеси, не требует предварительного подогрева - она вполне может быть комнатной температуры.⠀

"Требования к воде, используемой для приготовления молочных смесей, аналогичные. Принципиален тот факт, что, вне зависимости от качества, такая вода подлежит обязательному кипячению в течение одной-двух минут, после чего охлаждается, оптимально до 37 градусов, и смешивается с порошком", - добавил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.