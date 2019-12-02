Украина получила 250 флаконов дифтерийного антитоксина - Минздрав

Сыворотку доставят в регионы уже в ближайшее время.

В ноябре Украина получила в качестве гуманитарной помощи 250 флаконов дифтерийного антитоксина.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 150 из них были переданы от ПРООН и еще 100 предоставило посольство Республики Индия в Украине.

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Отмечается, что по состоянию на 29 ноября создан централизованный запас сыворотки, что позволит оперативно предоставлять необходимое количество доз для лечения в случае необходимости.

"Дополнительно сыворотка будет распределена и доставлена в регионы в ближайшее время. 38 флаконов дифтерийного антитоксина уже предоставлены Закарпатской области. Также в регионах еще остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 года от ВОЗ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дифтерийный антитоксин используется исключительно для лечения дифтерии. Количество доз и необходимость введения определяется врачом.

В настоящее время в Украине более 5 млн доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям. На протяжении декабря регионы дополнительно получат 75 тыс. доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированной (АДС), которая уже доставлена в Украину.

В Минздраве напомнили, что бесплатные прививки можно сделать, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым заключена декларацию.