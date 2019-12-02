В Украине с начала года от СПИДа умерло почти 2,5 тысячи человек - Минздрав

В 2019 году зарегистрировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.

С начала года в Украине зафиксировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и больше 6 тысяч случаев СПИДа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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«В течение января-октября этого года в нашей стране официально зарегистрировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 тысяч случаев СПИДа и почти 2,5 тысячи смертей, обусловленных СПИДом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября под контролем находятся 136 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан Украины. Уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению, что может свидетельствовать об эффективности профилактических мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции.

В Минздраве заверяют, что Украина обеспечена всеми новейшими препаратами для лечения ВИЧ.

В ведомстве констатируют, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября этого года остается половой путь передачи инфекции.