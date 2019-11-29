В Украине обновили перечень противопоказаний к прививкам

Отныне противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы в соответствии с возможными аллергенами: яичным белком, дрожжами, желатином, лактозой и латексом.

Министерством юстиции зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения с обновленным перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к календарю профилактических прививок.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, это позволит гармонизировать украинское законодательство с советами Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которые базируются на рекомендациях ВОЗ.

В Минздраве отмечают, что в утвержденный перечень не добавляли новых противопоказаний. «Улучшение описания процедуры прививки поможет врачу точно определять абсолютные противопоказания и свои действия в конкретных ситуациях», - отмечают в ведомстве.

Как отмечается, теперь противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы в соответствии с возможными аллергенами: яичным белком, дрожжами, желатином, лактозой и латексом.

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«Противопоказания для людей с первичным иммунодефицитом были разделены по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, живущих рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит. К примеру, люди с иммунодефицитом должны избегать подгузников малыша, которого вакцинировали ротавирусной вакциной в течение 4 недель. Для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцин », - пояснили в Минздраве.

Также рекомендуется прививаться беременным или женщинам, планирующим беременность, от гриппа в течение сезона гриппа. Младенцы, которые контактируют с беременными, могут быть привиты ротавирусной вакциной так же, как и другие дети, которые не имеют таких контактов.

Отдельно описан вопрос вакцинации в период лактации. Прививки женщинам, которые кормят младенца, инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус, не влияют на безопасность женщины или ребенка, находящегося на грудном вскармливании.