Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного антибиотика

Педиатр советует в 90% случаев внутримышечное введение цефтриаксона заменить таблетками.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, что применение распространенного антибиотика цефтриаксона чревато опасными последствиями, вплоть до смертельного исхода.

Читайте такжеСупрун разрушила мифы об антибиотиках

Об этом педиатр рассказал на своем личном сайте. Но подобная опасность прежде всего связана не с самими антибиотиком, а с тем, что его обычно разводят лидокаином при инъекциях. Именно на лидокаин возможна смертельно опасная реакция, связанная с влиянием препарата на ритм сердца.

Поэтому Комаровский советует в 90% случаев внутримышечное введение цефтриаксона заменить таблетками либо же другими современными лекарственными формами для приема внутрь.

Ранее доктор Евгений Комаровский предупредил об осторожном использовании популярных во всем мире препаратов — антибиотиков.