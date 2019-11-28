Массового закрытия больниц в Украине не будет - Скалецкая

Она напомнила, что большинство больниц находятся в коммунальной собственности, и ими управляет местная власть, поэтому Минздрав не занимается их закрытием.

После перехода на новую модель финансирования и создания госпитальных округов в Украине не ожидается массовое закрытие больниц, но некоторые заведения вынуждены будут перепрофилироваться.

Об этом в эфире «Нині вже» («Прямо сейчас») на hromadske заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она напомнила, что большинство больниц находятся в коммунальной собственности, и ими управляет местная власть, поэтому Минздрав не занимается их закрытием.

«Решение о закрытии, реорганизации или что-либо другое должны осуществлять местные власти, исходя из понимания владельца, как они могут организовать (работу — ред.). Поэтому я более чем уверена, что закрытие заведений не столь актуально, сколько правильное использование этого ресурса помещений», — сказала министр.

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В качестве примера Скалецкая привела недостаток реабилитационных отделений и «многих других услуг».

«И сегодня для местной власти скорее будет вызовом, как перепрофилировать то или иное отделение или учреждение, возможно скомпоновать виды учреждений, отделений, для того, чтобы иметь возможность не только просто обеспечить доступ, но и расширить его», — пояснила она.

Такая оптимизация в частности предусмотрена в пределах создания в каждой области госпитального округа. Также с 1 апреля государственные больницы должны перейти на новую модель финансирования — заключить договор с Национальной службой здоровья, от которой они будут получать средства за оказанные услуги. Для заключения такого договора медицинское учреждение должно соответствовать требованиям НСЗУ — в частности это автономизация учреждений и наличие компьютеров хотя бы для ординаторских комнат отделений.